РИАМО - 28 окт. В понедельник утром в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали почти 30 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 12 рейсов. В Домодедове – девять прилетов и вылетов задержаны, четыре отменены. В Шереметьеве задержали четыре рейса.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский там нет отмен и задержек.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Московском регионе до 15 часов понедельника действует «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.