РИАМО - 28 окт. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию сити-комплекса «Барбарис», в двух домах создано 379 апартаментов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Новы сити-комплекс расположен по адресу: улица Бибиревская, 4А (СВАО).

«Сити-комплекс «Барбарис» включает два односекционных монолитных дома высотой 20 этажей, которые соединены между собой общей входной группой на первом этаже. Общая площадь здания — 26,7 тысячи квадратных метров», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Как пояснил представитель застройщика ГК «МИЦ», дома рассчитаны на 379 апартаментов, все они реализованы. Будущих жильцов позже проинформируют о порядке выдачи ключей.

На первом этаже сити-комплекса расположены коммерческие помещения. Для автовладельцев оборудован подземный паркинг.

На огороженной территории комплекса предусмотрены места для отдыха, детская игровая площадка и благоустроенные зеленые зоны.