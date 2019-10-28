РИАМО - 28 окт. В Москве пройдет бесплатная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с инсультом, в ней примут участие 59 медицинских организаций департамента здравоохранения столицы, сообщается на официальном сайте мэра города.

Горожане 29 и 31 октября смогут пройти комплексное обследование, получить консультацию невролога. Кроме того, всех желающих приглашают посетить лекции, посвященные профилактике и ранней диагностике инсульта. 29 октября с 10:00 до 18:00 москвичей ждут в 45 центрах здоровья и отделениях или кабинетах профилактики при поликлиниках. Там участникам акции сделают экспресс-оценку состояния сердца, измерят артериальное давление, определят индекс массы тела, проведут экспресс-анализы крови и другие исследования.

«Мужчины старше 45 лет и женщины старше 50 лет 29 и 31 октября смогут бесплатно и без направления сделать ультразвуковую допплерографию сосудов шеи (УЗДГ) по месту прикрепления к поликлинике. Это исследование будет проводиться с 09:00 до 18:00 в 33 медицинских организациях. По результатам диагностики пациентов проконсультируют специалисты и при необходимости направят их на дальнейшее, более углубленное обследование», - говорится в сообщении.

Чтобы проверить сердце и сосуды в дни проведения акции, необходимо предварительно записаться по телефону поликлиники или больницы. При себе нужно иметь паспорт гражданина России и полис ОМС, выданный на территории столицы.

Тематические лекции пройдут 29 октября в 11 поликлиниках города во всех округах Москвы. На них врачи-неврологи расскажут о симптомах инсульта и алгоритме действий в случае их возникновения. Начало лекций в 18:00. А 31 октября в 12:00 состоятся занятия в специальных школах, которые открыты еще в 11 медицинских организациях. Там проведут встречи с больными, перенесшими инсульт, и их родственниками. Медики дадут рекомендации по образу жизни пациентов, правильному уходу за ними и профилактике возникновения у них вторичного инсульта.

Что нужно есть, чтобы сердце было здоровым>>