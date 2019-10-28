РИАМО - 28 окт. В английском городе Кембридж умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский, он скончался от сердечного приступа на 77-м году жизни, сообщает ТАСС.

«Он умер в 21:30 по Гринвичу (00:30 по московскому времени) в больнице Addenbrooke's», - сказал представитель пресс-службы организации Bukovsky Center.

По его словам, в последние годы писатель испытывал проблемы со здоровьем.

Владимир Буковский - русский писатель, политический и общественный деятель. Был активным участником диссидентского движения в СССР. Он провел свыше 12 лет в тюрьмах и на принудительном лечении.

В Англии Буковский написал книгу воспоминаний «И возвращается ветер» (1978 год) и книгу «Письма русского путешественника» (1980 год), посвященную впечатлениям от жизни на Западе и сравнению ее с советским режимом.

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