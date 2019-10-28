РИАМО - 28 окт. До 12 января на ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» продлили работу двух выставок, «Коллекция Ульяновского художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только» и «История мечты», сообщается на официальном сайте мэра города.

«На фотовыставке под названием «История мечты» гости павильона «Рабочий и колхозница» могут проследить историю ВДНХ от 1930-х годов до наших дней. В экспозицию вошли кадры лучших фотографов своего времени, рассказывающие о непростом послевоенном периоде, о реорганизации главного выставочного комплекса в 60-е годы ХХ века, о трудностях перестроечных лет и о многом другом», - говорится в сообщении.

На выставке «Коллекция Ульяновского художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только» можно посмотреть картины русских живописцев, керамику Пабло Пикассо. Среди экспонатов 90 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданных с конца XVIII века по 70-е годы XX века. Это натюрморты, портреты, пейзажи, а также керамические вазы и панно, декоративные тарелки. Все они входят в коллекцию Ульяновского областного художественного музея и в столице в таком масштабе выставляются впервые.

Например, посетители могут увидеть пейзаж Василия Поленова (1844–1927) под названием «Пруд в Веле», портрет литератора и коллекционера предметов искусства Александра Жиркевича, который написал Илья Репин (1844–1930), две картины Василия Верещагина (1842–1904) — портрет художника Руфина Судковского и этюд «Монахиня. Послушница Вологодского женского монастыря».