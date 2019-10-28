РИАМО - 28 окт. Сотрудники полиции ОМВД России по городскому округу Истра задержали ранее неоднократно судимого 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии краж, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, находясь в продуктовом магазине, расположенном в городе Дедовск, сложил в принесенный пакет 10 банок кофе, 12 флаконов шампуня, шесть батонов колбасы и 10 кусков сыра, после чего, не оплачивая товар, беспрепятственно покинул помещение», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она уточнила, что через несколько дней мужчина похитил еще четыре бутылки алкоголя из этого же супермаркета.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемого на железнодорожной платформе, после совершения кражи велосипеда из магазина, в котором он ранее похищал продукты питания», – добавила Петрова.

В отношении правонарушителя возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.