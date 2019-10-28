РИАМО - 28 окт. В подмосковном Красногорске нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, угрозы для населения он не представляет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 14:00 27 октября от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Красногорск в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: городской округ Красногорск, улица Карбышева, дом 12.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД Красногорска. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланированы силами министерства обороны РФ на 28 октября», - говорится в сообщении.