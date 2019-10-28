РИАМО - 28 окт. В настоящее время в Москве проживает более 3 миллионов человек пенсионного возраста, более 2,2 миллиона из них получают социальные льготы и выплаты, сообщается на официальном сайте мэра города.

Пенсионеры ведут активный образ жизни, занимаются спортом. Среди новых спортивных направлений самым популярным стал настольный теннис. Его выбрали около 40% человек, записавшихся в новые спортивные секции.

«Также уже открыта запись на занятия по зимним видам спорта (коньки и лыжи), которые будут проходить на свежем воздухе. В 14 столичных парках можно будет посетить лыжные тренировки, а в 17 парках — занятия по конькам», - говорится в сообщении.

Кроме этого, в 2019 году, объявленном Годом театра в России, по инициативе участников «Московского долголетия» и театральных деятелей было открыто 70 творческих студий. Сценическое искусство там сейчас изучают более двух тысяч человек.

«В Год театра у нас в стране особое внимание к этому искусству. В Москве работают 250 профессиональных театров, но мы предлагаем развернуться лицом к любительским театрам. Театральные кружки и студии для старшего поколения открыты практически во всех районах. Благодаря поддержке столичного цеха культуры, наших коллег из различных театров у нас в проекте преподают и делятся своим мастерством заслуженные и народные артисты России», - отметил заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Более 20% москвичей продолжают трудовую деятельность в пенсионном возрасте. В 2019 году в службу занятости Москвы обратились более 17 тысяч людей пенсионного и предпенсионного возраста. А обучение профессиональным и личностным компетенциям прошли более 4,5 тысяч человек.