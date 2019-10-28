РИАМО - 28 окт. В Москве в офисах «Мои документы» проведут мастер-классы и тренинги, на них можно будет повысить компьютерную грамотность, научиться пользоваться госуслугами в электронном виде, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Специалисты по предоставлению госуслуг помогут зарегистрироваться в личном кабинете на сайте mos.ru, научат корректно передавать показания приборов учета и самостоятельно записываться на прием в государственные учреждения. Кроме того, сотрудники расскажут обо всех существующих сегодня электронных услугах и ответят на вопросы», - говорится в сообщении.

Во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО пройдет бизнес-семинар «Практический нетворкинг в действии. Налаживаем полезные контакты» и семинар «Как открыть ресторан? От идеи до реализации». На нем речь пойдет обо всех нюансах ресторанного бизнеса.

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