РИАМО - 28 окт. В городском округе Балашиха из торгового центра «Контур» эвакуировали 80 человек из-за анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве, угроза взрыва оказалась ложной, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

27 октября в 12:45 от заявителя в дежурную службу «112» городского округа Балашиха поступило сообщение об анонимном звонке с угрозой взрыва в 15:00 в ТЦ «Контур» по адресу: городской округ Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 32.

«Эвакуировано 80 человек, из них 20 сотрудников ТЦ. 15:20 – здание ТЦ обследовано. Вызов ложный», - говорится в сообщении.