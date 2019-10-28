РИАМО - 28 окт. С 1 ноября и до конца года в государственных ветеринарных клиниках Москвы пройдет акция «Вызов врача на дом в два раза дешевле», то есть за 781 рубль, сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Мы проводим акцию «Вызов врача на дом в два раза дешевле» прежде всего с целью популяризации государственных ветеринарных услуг. В распоряжении московских ветеринаров находится 11 машин ветеринарной помощи на дому, оснащенных необходимым диагностическим оборудованием», - сказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Он добавил, что в составе бригад работают высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт спасения животных в сложных ситуациях.

Чаще всего ветеринарных врачей вызывают на дом для того, чтобы те назначили лечение питомцу, сделали прививки (от бешенства, лептоспироза), провели стерилизацию или поставили электронный чип. Также они проводят выездные лабораторные исследования, медикаментозную эвтаназию и другие процедуры. При необходимости животное могут быстро доставить в стационар.