РИАМО – 28 окт. Столичные рестораны и кафе ко дню празднования Хеллоуина для посетителей подготовили тематические вечеринки, конкурсы за лучший костюм, а также специальное меню и комплименты, сообщили РИАМО представители московских кафе.

«Серия эпических вечеринок для настоящих рок-н-рольщиков пройдет в Rock'n'Roll bar&cafe. Гостей будут поощрять welcome drink (шотами) за костюм. Для тех, кто не успел довести свой образ до ума, будут работать несколько гримеров», - сказал сотрудник бара.

Он добавил, что также будет играть рок-н-рольная музыка с оригинальными диджей-сетами от команды бара.

«Мы Хеллоуин начали отмечать с 25 октября. В этот день у нас была вечеринка в стиле сериала «Американская история ужасов». А 26 октября была тематика по фильму «Оно-2». 1 и 2 ноября будет продолжение Хеллоуина. В пятницу будет вечеринка под названием «Адское пламя», то есть по тематике нашего заведения. «Кошмар на Страстном бульваре» - это вторая субботняя вечеринка», - рассказал сотрудник Shishas Flame Bar.

По его словам, заведение уже украшено в праздничном стиле – тыквы, паутины, муляжи отрубленных ног и рук. Кроме того, гостей ожидают конкурсы за лучший костюм, а также специальные комплименты в виде коктейлей.

Праздничную программу также готовит Dream Bar на Мясницкой улице и Chips на Кузнецком мосту.

«Наше заведение решило отметить самый страшный праздник года специальным меню. В нем пять позиций не столько жутких, сколько жутко вкусных. Тыквенный – без этого овоща в такой праздник точно не обойтись – крем-суп с лемонграссом, имбирем и мини-базиликом. Отличную пару ему составит бокал аргентинского Catena Zapata Alamos Chardonnay», - отметил представитель кафе Pizzeria Mario.

Он уточнил, что в спецменю также вошла пицца с тыквой, где, помимо запеченного с мускатом овоща, есть горгондзола, маскарпоне, моцарелла, пепперони и чипсы из шалфея.

«Хэллоуинское меню Pizzeria Mario не обошлось и без напитков. Из безалкогольных – лимонад из тыквы, моркови и папайи, а с градусами – вариация Bellini с тыквой и гуавой», - заключил собеседник агентства.

Хеллоуин - ночь перед Днем всех святых. Считается, что Хеллоуину не менее 2 тысяч лет. Истоки этот праздник берет из кельтской культуры. У кельтов существовали четко обозначенные «начала времен года». Их было четыре. Самайн знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября.