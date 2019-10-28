РИАМО - 28 окт. Записать ребенка онлайн на бесплатное спортивное тестирование в столице стало проще, уменьшилось количество информационных полей, которые необходимо заполнять, а рядом с некоторыми строками появились подсказки, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«Теперь при заполнении формы записи пользователю не нужно указывать свои паспортные данные и номер СНИЛС ребенка. А удобные подсказки напомнят родителям о том, что для прохождения тестирования ребенку необходима справка от педиатра. Приехать на само тестирование надо за 15 минут до его начала, иначе запись может быть аннулирована», - сказал руководитель направления «Городские электронные услуги» столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

С октября 2016 года на базе спортивных школ «Москомспорта» работают 11 центров тестирования. Они были открыты в рамках городской программы «Помощь родителям в выборе вида спорта для детей». Записаться в любой из центров можно только через портал mos.ru.

«С 2016 года тестирование прошли более 14,5 тысяч человек. Главная цель программы — помочь детям раскрыться, успешно реализовать заложенные в них природные способности. Кроме того, тестирование позволяет оценить текущий уровень подготовки ребенка. Данные оцениваются по нормативным шкалам, с учетом пола и возраста. Так, специалисты определяют, на каком уровне находится физическая подготовка ребенка, какие качества развиты сильно, а какие более слабо», - сказала первый заместитель руководителя городского департамента спорта Светлана Бажанова.