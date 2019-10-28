РИАМО - 28 окт. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшими дождями, температура воздуха днем поднимется до плюс 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погоду в Москве и области будет определять тыловая часть обширного, малоподвижного североатлантического циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие дожди. Максимальная температура в столице - 8-10, по области - 6-11 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 7-12 метров секунду, местами порывами 15-18 метров в секунду. Давление повысится и в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность - около 50%. Геомагнитный фон в понедельник прогнозируется спокойным с отдельными периодами возмущения.

Синоптики отмечают, что в начале недели в мегаполисе погоду будет определять холодный атмосферный фронт. Заметное понижение температуры, пониженный фон атмосферного давления, пониженное содержание кислорода в воздухе (почти на 10-11 единиц) делают такие погодные условия биотропными и могут сказываться на самочувствии, провоцируя ухудшение и рост погодообусловленных обострений.

При такой погоде метеопатические реакции чаще всего возникают у лиц с различными заболеваниями суставов - остеоартрозы, артриты и полиартриты, состояния после перенесенных травм и операций.

«Плохо чувствуют себя и люди с хроническими заболеваниями органов дыхания (могут нарастать одышка, чувство «нехватки» воздуха, головокружение, усиление кашля и другие). Кроме того, при такой резкой перестройке погоды отмечается рост респираторных и простудных заболеваний. При появлении первых признаков недомогания лучше всего принять лекарства по рекомендованной врачом схеме, не переохлаждаться», - добавляют специалисты

Кроме того, следует внимательно отнестись к своему здоровью и метеозависимым людям с неустойчивыми сосудистыми реакциями - неустойчивое атмосферное давление для них является неблагоприятным погодным фактором.