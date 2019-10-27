РИАМО - 27 окт. Вечером в воскресенье в столичных воздушных гаванях Домодедово, Шереметьево и Внуково задержали и отменили 35 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали девять рейсов и один отменили. В Домодедове задержали и отменили по 11 прилетов и вылетов. В Шереметьеве задержано три рейса. В подмосковном аэропорту Жуковский на данный момент отмен и задержек не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за усиления ветра в столице и Подмосковье до утра 28 октября.

Синоптики ранее предупредили, что сильный порывистый ветер в регионе может повалить деревья и слабоукрепленные конструкции.