РИАМО - 27 окт. На столичном стадионе «РЖД Арена» в воскресенье прошел футбольный матч между «Спартаком» и «Локомотивом», красно-белым удалось всухую обыграть соперников, сообщается на сайте ФК «Спартак».

«Локомотив» — «Спартак» — 0:3 (0:0), Москва, стадион «РЖД Арена», 27 октября, 22 863 зрителя. Голы: 0:1 Понсе (Бакаев, 57). 0:2 Ларссон (Бакаев, Зобнин, 79). 0:3 Ларрсон (Бакаев, 81)», - говорится в сообщении.

На данную игру новый главный тренер красно-белых Доменико Тедеско выбрал схему с тремя центральными защитниками, которую часто использовал в своем бывшем клубе «Шальке».

Первые 20 минут прошли во взаимной разведке, после чего начался более открытый футбол. Второй тайм начался с атак хозяев – «Локомотива», но вскоре «Спартак» перехватил инициативу. Все три гола красно-белые забили во второй половине игры.

Как отмечается в Twitter-аккаунте «Спартака», Тедеско после игры отметил, что победа достигнута за счет слаженной работы всей команды.