РИАМО - 27 окт. СМС-предупреждения об усилении ветра порывами до 20 метров в секунду разослали жителям столицы от Главного управления МЧС России по Москве.

«ФГБУ Центральное УГМС: 27 октября и до 06:00 28 октября в Москве ветер с порывами до 20 метров в секунду. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями», – говорится в сообщении.

Граждан попросили соблюдать внимательность и осторожность на улицах города.

В воскресенье МЧС объявило экстренное предупреждение из-за усиления ветра в столице до утра 28 октября.

Синоптики ранее предупредили, что сильный ветер может повалить деревья и слабоукрепленные конструкции.

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