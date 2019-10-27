РИАМО - 27 окт. На территории столицы вечером 27 октября и ночью 28 октября ожидается сильный порывистый ветер, автолюбителям посоветовали парковаться подальше от деревьев, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский паркинг».

«Вечер воскресенья в столице выдался ветреным - с порывами до 20 метров в секунду. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте авто под деревьями и широкоформатными конструкциями», - говорится в сообщении.

Штормовой ветер с порывами прогнозируют синоптики на территории Подмосковья и Москвы до утра понедельника, он может повалить деревья и слабоукрепленные конструкции.

Также МЧС продлило экстренное предупреждение о сильном ветре в столице до утра 28 октября.

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