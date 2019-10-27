РИАМО - 27 окт. Первого ноября в 11:00 в зале Славы музея Победы 150 подмосковных десятиклассников дадут кадетскую клятву, для них подготовили праздничный концерт, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Участниками торжественной церемонии станут воспитанники подмосковной кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина», - говорится в сообщении.

Десятиклассники дадут обещание быть верными Родине и кадетскому братству. После церемонии для будущих летчиков проведут экскурсию по музею. Их также ждет праздничный концерт.

На мероприятие приглашены представители правительства Московской области, министерства обороны России, ветераны Великой Отечественной войны. Поддержать ребят приедут их родные и близкие.