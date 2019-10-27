РИАМО - 27 окт. Столичные полицейские задержали двух подозреваемых в ограблении москвички, они отняли у нее сумку с деньгами и документами, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по столице.

В ОМВД России по району Чертаново Центральное с заявлением о нападении обратилась жительница столицы. По ее словам, пятеро неизвестных нанесли ей побои и, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитили ее сумку с личными вещами, документами, телефоном и деньгами. Ущерб составил порядка 600 тысяч рублей.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 25-летний и 35-летний приезжие», - говорится в сообщении

Как установили полицейские, москвичка по просьбе брата встретилась с тремя неизвестными для получения от них документов и села в их автомобиль. Позже подсели еще двое мужчин. Неизвестные начали угрожать женщине предметом, похожим на нож, завладели ее банковской картой, с которой в нескольких банкоматах сняли деньги. Также через приложение на телефоне похитили со счета заявительницы деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников преступления.