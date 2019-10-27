РИАМО - 27 окт. Министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ответили на вопросы Всероссийского географического диктанта на главной площадке в МГУ, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

По словам Шойгу, вопросы стали еще интереснее, чем раньше.

«Они стали более познавательными. Мы учитываем увеличение аудитории. Нам конечно хочется, чтобы люди еще чуть-чуть побольше узнали, поэтому в сами вопросы закладывается некая познавательная в том числе часть, которая уже при прочтении вопроса дает возможность узнать что-то еще о нашей стране», – сказал министр.

Он напомнил, что в текущем году географический диктант пишут почти на 6 тысячах площадках в России и за рубежом.

Шойгу отметил, что основная цель диктанта – это пробудить в людях любопытство, а не загнать в угол сложными вопросами. У человека должно появиться желание после диктанта что-то посмотреть и изучить.

По его мнению, самыми сложными оказались вопросы, где надо выстроить последовательность, например, субъекты РФ с юга на север.

Иванов уточнил, что некоторые вопросы вызвали сложности, но в целом было очень интересно. Он сравнил этот диктант с прошлогодним.

«В прошлом году было вопросов, связанных с литературой. Были географические вопросы из каких-то литературных произведений. То есть требовалось знать не только географию, но и литературу. А в этот раз было больше истории», – отметил он.

Также известный музыкант Сергей Шнуров, который писал диктант впервые, признался, что попытался списать у Шойгу, но не сообщил, насколько удачно.