РИАМО - 27 окт. На территории Московской области ночью 28 октября прогнозируется штормовой ветер, он может усиливаться до 23 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 октября с 17 часов с сохранением ночью 28 октября в Московской области ожидается усиление ветра порывами до 23 метров в секунду», – говорится в сообщении.

При порывистом ветре спасатели рекомендуют убрать вещи со двора и балконов в дом (подвал), а также обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.

Машину следует поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов», – добавляется в материале.

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