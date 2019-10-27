РИАМО - 27 окт. Сильный ветер не изменит график работы столичных аэропортов, все воздушные гавани приспособлены к работе при любой погоде, сообщили РИАМО представители пресс-служб аэропортов Москвы.

Синоптики прогнозируют штормовой ветер с порывами до 21 метра в секунду на территории Москвы и Подмосковья в ночь с 27 на 28 октября. Порывы могут повалить деревья и слабоукрепленные конструкции.



«Аэропорт – всепогодный, готов обслуживать рейсы в любую погоду. Пока никаких задержек или отмен, связанных с ухудшением погодных условий, нет», – сказал представитель аэропорта Домодедово.



В аэропорту Жуковский добавили, что решения об отмене рейсов в аэропорту принимает диспетчерская служба.



«Мы готовы к работе в сложных погодных условиях. В настоящий момент времени не ожидаем никаких изменений. Но решения принимает диспетчерская служба. Есть различные показатели, это зависит от борта, допуска экипажей. Нет единой цифры для любого самолета», – добавил собеседник агентства.



В аэропортах Шереметьево и Внуково также отметили готовность своих воздушных гаваней к работе в условиях сильного ветра.

Ранее МЧС продлило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве и Подмосковье до утра 28 октября.