РИАМО – 27 окт. Ученые из Университета Иллинойса выяснили, что картофельное пюре может стать альтернативой специальному углеводному гелю во время длительных тренировок, сообщается на сайте kp.ru.

В эксперименте приняли участие 12 человек, которые еженедельно преодолевали на велосипеде 267 километров. Испытуемых разделили на три группы. Первая ела во время интенсивных тренировок пюре. Вторая – углеводный гель, который спортсмены часто покупают в магазинах спортивного питания. Третья группа пила только воду.

«Ученые измеряли уровень глюкозы в крови, температуру тела спортсменов и желудочно-кишечные симптомы. Оказалось, что концентрация глюкозы в крови у тех, кто потреблял картофель и гели, почти одинаковая, а их результаты на тренировках были лучше, чем у той группы, которая употребляла только воду», – говорится в сообщении.

Единственный недостаток – у тех, кто ел картофель, было вздутие живота. Но это ученые связывают с перееданием – в пюре оказалось сложно себя ограничить даже спортсменам.

«Картофель является достойной альтернативой для спортсменов, потому что он представляет собой экономически эффективный, богатый питательными веществами и цельный источник углеводов», – подчеркнул один из ученых.