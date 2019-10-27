РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. В подмосковном Подольске во Дворце молодежи около 150 человек приняли участие в написании географического диктанта в воскресенье, сообщается в группе «МУ Дворец молодежи (г.о. Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

«В воскресенье, 27 октября, во Дворце молодежи Подольска был проведен географический диктант в рамках договора о совместной деятельности с РГУТиС, являющегося официальной площадкой. В мероприятии приняли участие порядка 150 человек. Модератором диктанта выступил пресс-секретарь ВВПОД «Юнармия» Иван Теслюк», - говорится в сообщении.

Помощь в организации крупного мероприятия оказывал волонтерский отряд Дворца молодежи.

«Благодарим за участие учеников подольских школ вместе с преподавателями, жителей округа, а также наш дружный коллектив», - заключается в материале.

Всероссийский географический диктант проходит в этом году в пятый раз.