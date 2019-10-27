РИАМО - 27 окт. В Национальном центре управления обороной РФ в Москве в воскресенье прошел Географический диктант, его написали порядка 1 тысячи человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Центр стал главной площадкой ведомства по написанию географического диктанта в этом году.

«Диктант прошел под руководством статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ Николая Панкова. В реальном режиме времени поступала вся информация о ходе проведения акции и была установлена видеосвязь со всех базовых площадок Минобороны – от Курильских островов до Калининграда. В этом году с военнослужащими диктант написала телеведущая Арина Шарапова», – уточняется в материале.

Диктант в центре управления обороной РФ написали военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал, студенты образовательных организаций военного ведомства и юнармейцы, а также жители военных гарнизонов.

«В ходе написания диктанта мы еще раз имели возможность убедиться, насколько обширна и многогранна география нашей великой Родины – России. Каждое название наших городов, морей и рек таит в себе историю их первооткрывателей или людей, связавших свою судьбу с российским государством, верой и правдой служившим своему Отечеству», – сказал Панков.

Он также выразил уверенность, что географический диктант позволяет не только проверить свои знания по географии, но и узнать новые интересные факты о Родине.