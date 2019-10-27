РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Власти Подольска обязали застройщика жилого комплекса «Бородино» передать инженерные коммуникации в муниципальную собственность, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на открытые канализационные люки в жилом комплексе «Бородино» микрорайона Кутузово и добавил, что их необходимо закрыть.

«Рассмотрев обращение по вопросу отсутствия решетки на ливневках жилого комплекса «Бородино» сообщаю, что факты подтвердились. Работы по устранению выявленных замечаний будут проведены в срок до 25 ноября. В настоящее время в адрес инвестора-застройщика было направлено письмо с требованием передать в муниципальную собственность инженерные коммуникации, в том числе ливневую канализацию, а также в кратчайшие сроки принять меры по устранению выявленных нарушений», – сказал замглавы администрации городского округа Подольск по строительному комплексу Петр Гапонов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.