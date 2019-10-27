РИАМО - 27 окт. С 28 по 29 октября на Белорусском направлении Московской железной дороги часть электропоездов поменяет расписание движения из-за работ по возведению моста, будут работать компенсационные автобусы, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«В связи с проведением работ по строительству железнодорожного моста через Москву-реку на Белорусском направлении меняется время отправления и прибытия, а также режим остановок некоторых электропоездов. Из расписания выведут ряд пригородных поездов, курсирующих на участках Москва – Усово, Рабочий поселок – Усово и Москва – Одинцово», – говорится в сообщении.

На период проведения работ назначены компенсационные автобусы. На участке Усово – Кунцево они отправятся 28 октября – в 23:20, а на участке Кунцево – Усово 29 октября – в 0:10.

«Компания просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок», – подчеркивается в материале.

Ознакомиться с актуальным графиком движения электропоездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.