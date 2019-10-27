РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 окт. В воскресенье вечером на Зенинском шоссе в подмосковных Люберцах образовалась пробка длиной 2,5 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение затруднено по Зенинскому шоссе в сторону деревни Марусино. Длина затора составляет 2,5 километра. Пробка начинается на Зенинском шоссе в районе дома №5/1 на улице Маршала Еременко Москвы и продолжается до поворота на СНТ «Марусино». Это расстояние можно проехать за 18 минут, без пробок - за три минуты.

Также заторы образовались на улицах Кирова, Хлебозаводская, Быковском и Егорьевском шоссе. Есть затруднения движения на улицах Попова и Митрофанова.