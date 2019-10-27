РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД поздравили коллектив предприятия «Подольский троллейбус» с Днем автомобилиста, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Ежегодно в последнее воскресенье октября в России отмечается День работника автомобильного и городского транспорта или День автомобилиста. В текущем году дата выпала на 27 октября.

«В преддверии праздника представители отдела ГИБДД УМВД России по Подольску посетили МУП «Подольский троллейбус» и поздравили коллектив предприятия с профессиональным праздником. К поздравлению также присоединились учащиеся школы №13, которые передали для водителей тематические творческие работы», - говорится в сообщении.

На маршрутах следования троллейбусов в округе неоднократно организовывались акции по безопасности дорожного движения.

«Поздравляем с праздником всех водителей и работников автотранспортных предприятий округа», - заключается в материале.