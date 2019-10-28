РИАМО - 28 окт. В центре Москвы с понедельника изменится схема движения на участке 1-го переулка Тружеников, он станет двусторонним, изменение схемы движения позволит улучшить внутрирайонную связность, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

Изменения начнут действовать в границах от пересечения с 3-м переулком Тружеников до владения 10.

«Благодаря изменениям уменьшится время проезда из 1-го переулка Тружеников на улицу Плющиха и во 2-й переулок Тружеников. Также будет проще проехать по 1-му переулку Тружеников в сторону 3-го переулка Тружеников и по 2-му Вражескому переулку до проезда Девичьего поля», – говорится в сообщении.

Кроме того, немного сократится время пути для общественного транспорта.

Водителей предупреждают, что будет запрещена парковка на четной стороне переулка.