РИАМО - 27 окт. Свыше 30 площадок второй осенней акции «День без турникетов» в Москве с 24 по 26 октября посетили около 5 тысяч человек, ее темой стала рабочая среда, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Все желающие смогли побывать в крупных ремесленных мастерских, дизайнерских компаниях и детских технопарках.

«На площадке «Карфидов Лаб», которая специализируется на консалтинговых и дизайнерских услугах, посетители узнали об основных направлениях работы студии – от прототипирования до разработки. Также гостям рассказали об истории создания факела для зимней Олимпиады 2014 года», – говорится в сообщении.

В детском технопарке «Кулибин Про» провели интерактивный мастер-класс, на котором все желающие смогли попробовать свои силы в симуляторе полетов, освоить технику пайки и сборки комплектующих дронов.

Для гостей школы «Основатель» на базе РАНХиГС провели мастер-класс «Основы предпринимательства и секреты успешного проектирования будущего», можно было проанализировать свои профессиональные навыки и найти положительную мотивацию к саморазвитию.

В «Карамельной мануфактуре» рассказали об особенностях работы карамелье и этапах создания данного лакомства. Можно было узнать, как красят, обогащают кислородом карамель, как собирают рисунок внутри конфеты.

Акция «День без турникетов» впервые прошла в Москве в 2012 году. Тогда около 600 человек посетили восемь предприятий. Акция стала хорошей традицией и теперь проводится несколько раз в год. За семь лет ее участниками стали свыше 100 тысяч человек и более 200 предприятий столицы.

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