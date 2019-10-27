РИАМО – 27 окт. Сотрудники ФСБ в ходе совместной операции с МВД задержали в подмосковном Зарайске студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил вооруженное нападение на однокурсников, сообщает ТАСС.

«В Зарайске задержан молодой человек, который из-за конфликта планировал напасть с оружием на учащихся колледжа, где учится сам. На него удалось выйти в ходе оперативных мероприятий. При обыске у него нашли оружие», – сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

В отношении студента Бориса Банина возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ.

По данным следствия, студент планировал убийство однокурсников и преподавателя из-за конфликта с ними. В результате молодой человек начал поиск огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатки.

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