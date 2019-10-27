РИАМО - 27 окт. Штормовой ветер с порывами до 21 метра в секунду прогнозируют синоптики на территории Подмосковья и Москвы, он может повалить деревья и слабоукрепленные конструкции, сообщается на сайте «Метеовести».

Предстоящей ночью в Центральной России ожидается сильный ветер. С 27 по 28 октября (преимущественно в темное время суток) в зону штормовых ветров попадет большая часть Центральной России, Верхневолжья и отдельные районы Северо-Запада.

«В Москве и Подмосковье в период с 00:00 до 09:00 28 октября максимальные порывы могут составит 18-21 метров в секунду. Воздействие, производимое таким ветром, – более 58 килограммов на квадратный метр. Ожидается падение деревьев и слабоукрепленных конструкций и предметов», – говорится в сообщении.

МЧС продлило экстренное предупреждение о сильном ветре в Подмосковье и столице до утра 28 октября. В доме рекомендовали отключить электричество, газ и водопровод, закрыть окна, также не советовали пользоваться лифтом в многоэтажном здании. Прохожим на улице посоветовали укрыться от непогоды в подъезде или прочном здании.

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