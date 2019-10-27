РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. На улице Школьной в микрорайоне Климовск городского округа Подольск мужчина пытался выпрыгнуть с окна седьмого этажа, полицейские и спасатели провели с ним профилактическую беседу, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Инцидент произошел в доме №10 по улице Школьная микрорайона Климовск. В районе 15:30 мужчина пытался выпрыгнуть с окна седьмого этажа. Жители увели с детской площадки, которая находится прямо под окнами данного дома, детей. Мужчина не выпрыгнул», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место происшествия приехали сотрудники полиции и МЧС. С мужчиной провели профилактическую беседу.