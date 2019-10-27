РИАМО - 27 окт. В городских поликлиниках Москвы традиционно пройдут лекции и занятия, посвященные профилактике и лечению различных заболеваний, на следующей неделе всем желающим расскажут о сезонных инфекциях, хронической сердечной недостаточности, сахарном диабете и детском травматизме, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Филиал № 4 городской поликлиники № 6. 28 октября в 14:00. Лекция в школе для пациентов будет посвящена вопросам профилактики и лечения заболеваний верхних дыхательных путей и ОРВИ. Врачи расскажут, как защитить себя и своих близких от заболеваний верхних дыхательных путей и ОРВИ, как лечить сезонные инфекции и о том, почему так важна вакцинация», – говорится в сообщении.

Беседа о детском травматизме пройдет в филиале №1 детской городской поликлиники №58 28 октября в 09:00. А день открытых дверей проведут в поликлинике №107 29 октября в 09:00, он будет посвящен Всемирному дню борьбы с инсультом. Все желающие смогут пройти обследование и получить рекомендации по ведению здорового образа жизни и правильному питанию.

Для жителей районов Крюково, Старое Крюково, Матушкино, Савелки в городской поликлинике №201 29 октября в 14:30 пройдет занятие в школе здоровья. Приглашаются желающие избавиться от табачной зависимости. Лекция о профилактике атопического дерматита у детей состоится в филиале №2 детской городской поликлиники №58 30 октября в 09:00.

В 10:00 30 октября в городской поликлинике №166 начнет работу школа по отказу от курения. Разговор о профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата состоится в городской поликлинике №9 в 14:00 31 октября. Врачи расскажут о том, как предотвратить и вовремя выявить заболевания суставов, а также о том, какие существуют методы лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

В 14:00 31 октября в филиале №8 консультативно-диагностической поликлиники №121 прочитают лекцию о хронической сердечной недостаточности. Специалисты расскажут о методах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и их обострений, дадут рекомендации о режиме дня и физических нагрузках для людей с риском развития инфаркта.

Школьникам расскажут о том, как оказывать неотложную помощь 1 ноября в 10:00 (Школа №626 имени Н.И. Сац). Лекция о сахарном диабете состоится 1 ноября в 14:00 в городской поликлинике №19.

Разговор о профилактике рака груди состоится 2 ноября в 10:00 в филиале №3 городской поликлиники № 6. Также 2 ноября в 09:00 можно будет пройти обследование у маммолога в городской поликлинике №22.