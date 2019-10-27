РИАМО - 27 окт. Скульптуру бронзового лося установили на главной аллее при входе в городской парк «Торфянка» в Северо-Восточном округе Москвы, сообщается на сайте префектуры округа.

«Бронзовую фигуру привезли минувшей ночью, сейчас рабочие облицовывают постамент. Установка лося – один из завершающих этапов благоустройства, которое началось минувшей весной», – говорится в сообщении.

Наряду со скульптурой в парке также появились новые деревья. Заместитель руководителя управы Роберто Леонов уточнил, что 80 из них высадили с местными жителями, но посадки еще не завершены.

Обновленный после реконструкции парк «Торфянка» открыли для москвичей 31 августа. Там проложили дорожку для любителей скандинавской ходьбы, на маршруте также поставили скамейки. Кроме этого, очистили пруд, установили новые детские площадки и уличные тренажеры.