РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Полицейские начали проверку по факту наезда иномарки на пешехода на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель пресс-службы управления МВД России по городскому округу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в микрорайоне Климовск 26 октября. Автомобиль Renault сбил мужчину на пешеходном переходе.

«В настоящее время отделом дознания проводится проверка по данному происшествию», - сказал собеседник агентства.