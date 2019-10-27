РИАМО - 27 окт. Экстренное предупреждение о сильном порывистом ветре МЧС продлило на вечер 27 октября и ночь 28 октября в столице, говорится в сообщении пресс-службы московского главка МЧС России.

Ранее жителей Московского региона предупредили о сильном порывистом ветре в воскресенье.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, 27 октября с 17 часов с сохранением ночью 28 октября в Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15-20 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В связи с непогодой пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автолюбителям советуют парковать машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра», – заключается в материале.

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