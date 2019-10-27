РИАМО - 27 окт. На Троекуровском кладбище Москвы под аплодисменты собравшихся открыли памятник актеру Николаю Караченцову, на открытие пришли около 30 человек – друзья и коллеги артиста, передает корреспондент РИАМО.

На монументе Караченцов изображен в образе графа Резанова из спектакля «Юнона и Авось». К подножию памятника собравшиеся возложили десятки букетов цветов.

«Прошел год со смерти моего близкого друга, замечательного человека, с которым мы много чего сделали в жизни. Его человеческие качества были настолько высоки, что эту потерю до сих пор трудно пережить», – сказал российский композитор, заслуженный деятель искусств РФ Максим Дунаевский.

Караченцов – советский и российский актер театра и кино, певец, народный артист РСФСР. За свою карьеру снялся более чем в 100 фильмах, среди которых «Собака на сене» (1977), «Приключения Электроника» (1979), «Трест, который лопнул» (1982), «Дом, который построил Свифт» (1982), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987).

В феврале 2005 года Караченцов попал в ДТП, после которого впал в кому. От последствий этой аварии артист так и не оправился.

Осенью 2017 года стало известно, что у Караченцова нашли опухоль в левом легком. Артисту сделали операцию и провели курс химиотерапии в Израиле по рекомендации российских врачей. Актер скончался 26 октября 2018 года в возрасте 73 лет.