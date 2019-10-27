РИАМО - 27 окт. В торжественном марше на Красной площади столицы в честь 78-й годовщины проведения военного парада 7 ноября 1941 года пройдут более 600 военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа, дислоцированных в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

«Для участия в торжественном марше привлекаются подразделения Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий гвардейской танковой армии ЗВО, гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады и отдельного комендантского Преображенского полка», – уточняется в сообщении.

Парадные расчеты солдат и офицеров будут одеты в обмундирование Красной армии периода битвы за Москву и вооружены пистолетом-пулеметом Шпагина, винтовками Мосина, танковыми пулеметами, противотанковыми орудиями.

Военнослужащие Преображенского полка пронесут Боевые знамена армий, оборонявших Москву, а также представят современные Вооруженные силы РФ ротой почетного караула видов и родов войск. В настоящее время в пунктах постоянной дислокации проходят репетиции, где участники торжественного марша отрабатывают строевые приемы и слаженность.

Офицеры гвардейской танковой армии ЗВО оказывают методическую помощь в строевой подготовке воспитанников юнармейских отрядов, кадетских корпусов, Московского суворовского военного училища и московских школьников которые также примут участие в торжественном марше 7 ноября.