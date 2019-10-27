РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 окт. В школе №55 подмосковных Люберец прошел Всероссийский географический диктант, в нем приняли участие 35 человек, сообщила в своем Instagram-аккаунте начальник управления образованием округа Виктория Бунтина.

«27 октября на базе школы №55 состоялся Всероссийский географический диктант. В нем приняли участие 35 человек»,- написала Бунтина .

Диктант провели с целью повышения интереса к географии России.Он состоял из двух частей.

Географический диктант проводится ежегодно по инициативе председателя попечительского совета Русского географического общества Владимира Путина. Основной целью диктанта является оценка уровня географической грамотности населения.