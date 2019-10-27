РИАМО - 27 окт. Неизвестный ранил ножом в грудь мужчину в подъезде дома на улице Оборонной в Северо-Восточном округе Москвы, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

«В четвертом подъезде дома №8 по улице Оборонной в ходе конфликта неизвестный ножом нанес удар в область груди мужчине. С проникающим колото-резаным ранением его доставили в медучреждение», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники полиции задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».