РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. В микрорайоне Кузнечики Подольска разыскивают свидетелей ДТП с припаркованной иномаркой на бульваре 65-летия Победы, сообщил «РИАМО в Подольске» пострадавший.

«Инцидент произошел в микрорайоне Кузнечики в промежутке с 17:00 субботы, 26 октября, до 10:00 воскресенья, 27 октября, у дома №9 по улице бульвар 65-летия Победы. Неизвестный въехал в (припаркованный, - ред.) автомобиль Тoyota Mark II. В настоящее время я ищу очевидцев данного ДТП», – сказал владелец пострадавшего автомобиля.

Он отметил, что просит всех, кто владеет какой-либо информации о данной аварии, сообщить по телефону: 8 (911) 159-34-30.