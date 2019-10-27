РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 27 окт. Власти городского округа Дзержинского пригласили пенсионеров принять участие в региональной программе «Активное долголетие», они разъяснили способы записи в проект, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Программа «Активное долголетие» в Московской области запущена с 1 октября. Для женщин в возрасте от 55 лет и мужчин от 60 лет проводятся бесплатные занятия в разных направлениях — от спорта до экскурсий.

«Желающие могут получить документ участника программы «Активное долголетие». Для этого нужно обратиться в Дзержинское управление социальной защиты населения и написать заявление, в котором нужно указать, какие активности интересуют. Сведения передадут в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий». Здесь формируются группы для проведения занятий», - говорится в сообщении.

Дзержинское управление социальной защиты населения располагается по адресу: улица Лермонтова, дом №7А, подъезд №2, первый этаж. Время работы: 08:00 – 20:00 без перерыва. Также обратиться можно по телефону: 8 (495) 551–42–81.

Те, кто умеет пользоваться компьютером, после подачи заявления могут записаться на занятия на портале dolgoletie.mosreg.ru. Еще один вариант для продвинутых граждан старшего поколения — воспользоваться бесплатным приложением «Мобильного центра социальных услуг». Чтобы найти его в Appstore или PlayMarket, нужно набрать слово «соцуслуги», установить, выбрать вкладку «Долголетие в Подмосковье», затем город и учреждение - в Дзержинском это ГБУСО «КЦСОР «Люберецкий», также нужно выбрать желаемый вид занятий.

«Обращаем ваше внимание, что записываться на занятия можно только после подачи заявления в Дзержинское управление социальной защиты населения министерства социального развития Московской области», - заключается в материале.