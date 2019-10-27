РИАМО - 27 окт. На автодороге Ногинск – Боровково в Подмосковье грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате происшествия погибли два человека, также пострадал ребенок, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.



«На автодороге Ногинск – Боровково в районе 44-го километра произошло столкновение грузовика Volvo и легкового автомобиля Lada Kalina. В результате ДТП пострадал ребенок, двое взрослых погибли», – сказал собеседник агентства.



Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.