РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. В поселке радиоцентра Романцево Подольска приступили к промывке системы центрального водоснабжения после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на некачественную воду в поселке радиоцентра Романцево. Она отметила, что в доме №7 из крана идет ржавая вода из-за чего невозможно принять душ и помыть посуду.

«В администрации Подольска рассмотрели обращение по вопросу централизованного снабжения водой, не соответствующей требованиям санитарных норм, потребителей поселка радиоцентра Романцево. По результатам рассмотрения сообщаем, что для улучшения качества питьевой воды в настоящее время выполняются работы по промывке системы центрального наружного водоснабжения», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.