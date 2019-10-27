РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. В поселке Подольска 1 ноября проведут встречу в рамках проекта «Сказочная горница», в ходе которой всем желающим расскажут об индейском племени команчи, сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» поселка Радиоцентра Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«В сельском доме культуры «Романцево» поселка радиоцентра Романцево 1 ноября в 19:00 пройдет очередная встреча в рамках семейного познавательно-развлекательного проекта «Сказочная горница». На этот раз юные путешественники отправятся в гости к индейскому племени команчи, которым удавалось брать штурмом форты белых. А вот что они делали с многочисленными заложниками, захваченными во время рейдов, и почему именно заложники сильно подкосили численность их населения, участники узнают, посетив встречу», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия участники также узнают о быте племени, о разведении крупного рогатого скота, а также в программе будут мастер-класс и сказка. Проходить встреча будет по адресу: поселок радиоцентра Романцево, дом 10. Вход свободный.