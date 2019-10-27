РИАМО - 27 окт. Неизвестный украл автомобиль Toyota RAV4 стоимостью почти 1,5 миллиона рублей от дома в городском округе Балашиха, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«26 октября в 13:47 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1983 года рождения с заявлением о том, что с 20:00 2 октября до 10:00 26 октября от дома в Акуловском проезде в Балашихе неизвестный похитил его автомашину Toyota RAV4 2017 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,47 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.