РИАМО - 27 окт. Столичный центр организации дорожного движения Москвы объявил в Instagram конкурс «За безопасность на дорогах» в День автомобилиста, итоги подведут в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

В последнее воскресенье октября в России отмечается День автомобилиста.

«В этом году, 27 октября сотрудники ЦОДД организовали конкурс с фирменными подарками. В честь праздника в социальной сети Instagram Центра организации дорожного движения любой автовладелец может принять участие в конкурсе «За безопасность на дорогах», – говорится в сообщении.

В воскресенье подведут итоги конкурса, победители получат в подарок павер-банки для зарядки телефона с фирменным логотипом ЦОДД и сладкие сюрпризы. Также для автомобилистов на всех уличных экранах столицы разместили поздравление с профессиональным праздником.

Ежедневно по дорогам Москвы передвигается порядка 3,5 миллиона автомобилей. ЦОДД постоянно ведет целенаправленную работу по повышению безопасности дорожного движения, тем не менее причиной аварий по-прежнему является несоблюдение правил участниками дорожного движения.

«Надеемся, что в этот праздничный день нас услышит каждый автовладелец и еще раз задумается о своей безопасности на дорогах», – отметил представитель пресс-службы ЦОДД.